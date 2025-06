video suggerito

Prende a pugni un amico che poi muore in ospedale: 28enne arrestato per omicidio Il 28enne Fernando Velcu è stato arrestato nuovamente sempre per omicidio: avrebbe ucciso un amico 46enne a pugni nei pressi della stazione di Desenzano (Brescia). Dopo l'autopsia, è stato disposto un nuovo arresto.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Fernando Velcu, l'uomo di 28 anni che è stato arrestato perché accusato di omicidio per aver ucciso a pugni un suo amico, il 46enne Hackim Fawzi. Il 28enne era già stato fermato per lo stesso motivo, ma era stato poi scarcerato perché mancavano gli elementi probatori.

L'episodio contestato è avvenuto meno di un mese fa e precisamente il 15 maggio scorso vicino alla stazione ferroviaria di Desenzano, comune che si trova in provincia di vittima. Oggi, però, sono arrivati i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima.

La vittima è stata colpita a pugni e poi è caduta a terra, battendo la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che lo hanno trovato in condizioni disperate e lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale dove poi è morto dopo un paio di giorni.

Proprio l'esame ha permesso di trovare "lesioni al capo e al collo riconducibili e compatibili con l'aggressione subita, tali da cagionarne la morte", si legge in una nota diffusa dai carabinieri. I militari, ricevuto l'ordine di eseguire l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia, si sono appostati in stazione e nei vari bar della zona. E ieri, mercoledì 11 giugno, lo hanno trovato.

Lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e poi lo hanno trasferito nel carcere a Canton Mombello. Nei prossimi giorni si svolgerà l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice.