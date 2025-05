video suggerito

Chi è Fernando Velcu, il 28enne arrestato per l'omicidio di Hackim Fawzi: gli tira un pungo, batte la testa e muore I carabinieri hanno arrestato Fernando Velcu per l'omicidio preterintenzionale di Hackim Fawzi. Il 28enne avrebbe colpito il 46enne con un pugno alla stazione di Desenzano del Garda (Brescia). Cadendo l'uomo ha battuto la testa a terra ed è poi deceduto in ospedale per emorragia cerebrale.

A cura di Giulia Ghirardi

Si chiama Fernando Velcu il 28enne che è stato sottoposto al fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura di Brescia perché accusato di omicidio preterintenzionale nei confronti di Hackim Fawzi che avrebbe aggredito giovedì scorso non lontano dalla stazione di Desenzano del Garda. L'uomo, 46 anni, è poi deceduto sabato mattina agli Spedali Civili di Brescia dov'era stato ricoverato a seguito della caduta dovuta a un pugno che sarebbe stato sferrato proprio da Fernando Velcu.

Secondo i carabinieri del nucleo Investigativo di Brescia e del Radiomobile della Compagnia di Desenzano, nel pomeriggio del 15 maggio Fawzi aveva commesso una rapina impropria ai danni di un mini market. L'uomo, infatti, aveva rubato una confezione di pistacchi. La sera stessa si era poi spostato alla stazione a Desenzano insieme a Velcu con il quale avrebbe abusato di alcol e, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbero iniziato a litigare.

A un certo punto, Velcu avrebbe colpito Fawzi con un pugno facendolo cadere al suolo. In seguito all'impatto, il 46enne aveva riportato una grave lesione alla nuca e, poco dopo, era stato trasportato con la massima urgenza agli Spedali Civili. Là, dopo un giorno di ricovero, i medici hanno constatato il decesso di Fawzi a causa di un’emorragia cerebrale. Nel mentre, i carabinieri sono riusciti a identificare il 28enne attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Già trasferito in carcere, Velcu per il momento si è avvalso della facoltà di non rispondere.