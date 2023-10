Prende a pugni la massaggiatrice che rifiuta un rapporto sessuale, arrestato per tentata violenza Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentata violenza sessuale ai danni di una massaggiatrice. Avrebbe preteso di concludere il trattamento con un rapporto sessuale.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Voleva a tutti i costi concludere il massaggio con un rapporto sessuale, ma vedendosi rifiutato dalla massaggiatrice si è scagliato contro di lei. Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Milano il 15 ottobre per aver aggredito una 47enne in un centro in zona Porta Vittoria. Dovrà rispondere dell'accusa di tentata violenza sessuale.

Picchia la massaggiatrice che rifiuta un rapporto sessuale

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio è avvenuto nella serata di domenica 15 ottobre. Intorno alle 20.30, il 40enne, di origine egiziana, è entrato all'interno del centro massaggi per effettuare un trattamento. A un certo punto, mentre era disteso sul lettino, ha iniziato a chiedere insistentemente alla massaggiatrice di avere un rapporto sessuale con lui.

La donna, di nazionalità cinese, ha categoricamente respinto l'approccio, così l'uomo ha dato il via all'aggressione. Si è alzato improvvisamente e ha iniziato a colpirla con pugni alle braccia, alla schiena e alle gambe nel tentativo di costringerla a consumare il rapporto.

Sorpresa dalla reazione del 40enne è comunque riuscita a divincolarsi e ad allertare il Numero unico per le emergenze. In attesa dell'arrivo dei soccorsi ha raggiunto una bomboletta di spray urticante e l'ha spruzzata in faccia all'aggressore.

Il 40enne è stato arrestato per tentata violenza

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano. In seguito agli accertamenti effettuati l'uomo è risultato essere irregolare e senza precedenti a suo carico. Per lui sono scattate le manette: dovrà rispondere dell'accusa di tentata violenza sessuale. È stato trasferito nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che sarà condotta dal giudice per le indagini preliminari.

I volontari del 118 si sono rivolti alla 47enne per accertarsi delle sue condizioni di salute, ma la donna ha rifiutato le cure mediche. Secondo quanto riferito dai soccorritori, non avrebbe riportato ferite.