Prende a calci la porta di vetro per entrare in casa della ex: si taglia e muore dissanguato Un ragazzo ha provato a sfondare la porta di vetro della casa della ex ed è morto dissanguato: è accaduto nella serata di ieri venerdì 18 agosto a Voghera, in provincia di Pavia.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella serata di ieri venerdì 18 agosto a Voghera, in provincia di Pavia. Qui un ragazzo ha provato a sfondare la porta di vetro della casa della ex ed è morto dissanguato. Sull'accaduto la Procura di Pavia ha aperto un'indagine.

Il ragazzo si è presentato a casa della ex dopo una lite

Stando alle prime informazioni, tra due ex, entrambi giovani nigeriani, sarebbe scoppiata una lite. Il ragazzo si sarebbe presentato sotto casa della ex ragazza insistendo perché gli aprisse ma invano. Il giovane forse non accettava la fine della loro storia: la donna era andata a vivere con un altro uomo dopo la rottura.

Innervosito perché l'ex non gli apriva, il ragazzo ha iniziato a prende a calci la porta di vetro dell'atrio del palazzo che dopo diversi colpi si è frantumata. Il vetro cadendo ha reciso l'arteria femorale del giovane facendogli perdere immediatamente molto sangue.

Inutile l'arrivo dei soccorsi

Subito è stato lanciato l'allarme al 112: sul posto i sanitari sono arrivati in ambulanza e in elisoccorso, ma per il ragazzo non c'è stato più nulla da fare. L'emorragia è stata rapidissima e lo ha ucciso in pochissimo tempo. Nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita. Sul luogo dell'accaduto in pochissimo tempo sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato che hanno ricostruito i passaggi della tragedia: è stata ascoltata la donna e i vicini di casa che hanno confermato i fatti. La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo: le indagini saranno necessario per far luce nel dettaglio sull'accaduto.