Precipita dal sentiero sul Monte Crocione, morto un escursionista di 31 anni

Incidente in provincia di Como. Un escursionista di 31 anni è precipitato per diversi metri in una zona molto impervia. Purtroppo è morto. Troppo gravi le ferite riportate.

Nella giornata di ieri, giovedì 17 luglio 2025, è stato trovato morto un uomo sul tratto della "Via dei Monti Lariani", tra Ossino e Narro sul Monte Crocione che si trova nel territorio di Tremezzina, comune in provincia di Como. Il corpo è di un escursionista di 31 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto attorno alle 15.40. Il 31enne sarebbe precipitato per diversi metri in una zona molto impervia. È stato subito lanciato l'allarme. Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Menaggio, i vigili del fuoco, la polizia locale e il Cai di Menaggio.

L'escursionista è stato subito localizzato, ma purtroppo, una volta raggiunto, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non sono state diffuse le generalità della vittime. I militari hanno poi svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.