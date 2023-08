Precipita da un sentiero in Valtellina e muore davanti agli occhi dell’amico L’escursionista, 51 anni, è precipitato in un dirupo mentre percorreva un sentiero nei boschi delle Alpi Orobie a Tartano (Sondrio). Un altro nome che si aggiunge alla strage di escursionisti di questo agosto 2023 in Lombardia, con ben undici tragiche morti solo nella settimana intorno a Ferragosto tra camminatori, cercatori di funghi e alpinisti.

Immagine di repertorio

Un'altra disgrazia oggi sulle montagne della Valtellina, dove ha perso la vita un uomo di 51 anni. Secondo le prime informazioni l'escursionista è precipitato in un dirupo, davanti agli occhi dell'amico che era con lui, mentre percorreva un sentiero nei boschi delle Alpi Orobie, nel territorio comunale di Tartano (Sondrio).

Sul luogo della disgrazia stanno ancora operando i volontari del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna stazione di Morbegno con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio e i Vigili del fuoco. Informati dell'accaduto anche i Carabinieri e la Procura di Sondrio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10.30, e l'elicottero di Elisondrio sta raggiungendo il luogo per il recupero del corpo senza vita.

Un altro nome che si aggiunge alla strage di escursionisti di questo agosto 2023 in Lombardia, con ben undici tragiche morti solo nell'ultima settimana intorno a Ferragosto tra camminatori, cercatori di funghi e alpinisti. Tra loro il giovane medico 26enne Emilio Gentile, morto sui sentieri di Carona (Bergamo) davanti agli occhi della fidanzata; lo scout coetaneo Samuele Guagnano, deceduto all'alba di Ferragosto sul monte Legnone (Lecco). E ancora Francesca Tibaldi, escursionista 43enne precipitata dopo essere scivolata in un canale della Val Brembana; il fotografo 79enne Carlo Capurso, morto nei pressi della Cima Moren a Borno (Brescia).

L'ultimo, in ordine di tempo, è il 65enne Amalio Diego Mandelli, precipitato in un torrente e morto dopo un volo di venti metri nel vuoto. Ancora grave la moglie Nadia, caduta con lui nella zona dell’Orrido della Val Sanagra a Menaggio (Como) ma salvata, per il momento, da alcuni alberi che sporgevano dal crepaccio.