Precipita con l’elicottero in Amazzonia, morto il pilota milanese Fabrizio Bonacina Fabrizio Bonacina, 48enne pilota milanese, è morto in un incidente avvenuto in Amazzonia. L’elicottero che stava pilotando è precipitato e per il 48enne non c’è stato niente da fare: tanti i messaggi di cordoglio sui social network.

A cura di Francesco Loiacono

Tragico incidente in Brasile: Fabrizio Bonacina, 48enne milanese, è morto mentre stava pilotando un elicottero. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia: il mezzo di Bonacina, che per lavoro pilotava elicotteri, è precipitato per cause da accertare mentre stava sorvolando un tratto della foresta amazzonica e per l'uomo non c'è stato purtroppo niente da fare. Bonacina era nato a Milano e aveva vissuto a lungo a Madesimo, in provincia di Sondrio. La sua passione per gli elicotteri, diventata lavoro, lo aveva poi portato a lavorare e vivere in diverse parti del mondo, come il Nepal e il Brasile, teatro purtroppo del suo ultimo volo. Lascia una figlia di appena 12 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook

Su Facebook la notizia della tragedia che lo ha colpito ha fatto rapidamente il giro dei tanti amici del 48enne. Fabrizio Bonacina, soprannominato Fabo, era appassionato di diversi sport, dallo snowboard al kite surf. La sua pagina Facebook è piena di foto che lo ritraggono impegnato in manovre anche "estreme", come impennate o altre evoluzioni sulle moto e salti sulle onde col suo kite surf. "Sei sempre stato un talento in qualunque sport", lo ricorda un amico, che prosegue: "Ti piaceva volare, l'adrenalina e vivere ogni cosa con grande passione ed eri una persona delicata, profonda e ‘buona'. Poi sei partito con il tuo elicottero che ti ha accompagnato nell'ultimo volo nelle foreste amazzoniche". "Sono sconvolto e distrutto – scrive un altro amico – ogni sport che facevi e ogni mezzo che guidavi eri sempre il più portato di tutti noi e, ti guardavamo con ammirazione e, un pizzico di sana invidia. Hai sempre fatto e vissuto per le tue passioni e, anche se non ti vedevo da molto tempo seguivo sempre le tue avventure".