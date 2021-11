Poste italiane: a Milano e provincia le pensioni di dicembre (con tredicesima) pagate dal 25 novembre Dal 25 novembre negli uffici e presso gli sportelli Atm di Poste italiane di Milano e provincia saranno in pagamento le pensioni del mese di dicembre, incluse la tredicesima.

A cura di Redazione Milano

Importante avviso di Poste italiane per tutti i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una carta Postepay evolution residenti a Milano e provincia. Le pensioni del mese di dicembre, incluse le tredicesime, saranno accreditate in anticipo a partire dal prossimo giovedì 25 novembre. Il pagamento anticipato delle pensioni è una misura introdotta a causa della pandemia, per tutelare la salute di lavoratori e clienti di Poste italiane. I titolari di una carta Postamat, Libretto o Postepay Evolution che hanno scelto l'accredito della pensione potranno prelevare i contanti direttamente dai 274 sportelli Postamat disponibili in tutta la provincia di Milano, senza bisogno di recarsi negli uffici postali.

Per il ritiro negli uffici postali bisogna rispettare l'ordine alfabetico

Chi invece deve recarsi negli uffici postali di Milano e provincia per ritirare la pensione in contanti dovrà rispettare una turnazione alfabetica, che potrebbe però cambiare a seconda dei giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento. L'ordine alfabetico da rispettare è il seguente:

cognomi dalla A alla B giovedì 25 novembre

cognomi dalla C alla D venerdì 26 novembre

cognomi dalla E alla K sabato mattina 27 novembre

cognomi dalla L alla O lunedì 29 novembre

cognomi dalla P alla R martedì 30 novembre

cognomi dalla S alla Z mercoledì 1° dicembre.

Per entrare negli uffici postali bisognerà indossare la mascherina, attendere l’uscita del cliente precedente e mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, sia in fila all’esterno sia nelle sale aperte al pubblico. In 231 uffici postali di Milano e provincia si può prenotare il proprio turno contattando via Whatsapp il numero 3715003715 e seguendo le indicazioni. Ci si può prenotare direttamente anche da smartphone e tablet utilizzando l’app "Ufficio Postale" o collegandosi al sito poste.it, senza registrazione. Gli over 75 possono inoltre delegare al ritiro della loro pensione i carabinieri, che consegneranno poi i soldi a domicilio.