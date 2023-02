Posta le foto della ex fidanzata di 13 anni nuda per vendicarsi di essere stato lasciato: condannato Un 22enne ha pubblicato delle foto compromettente della sua ex sui social: ora il ragazzo è stato condannato a sei mesi di reclusione con l’accusa di diffamazione.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 22 anni dovrà scontare una pena di sei mesi di reclusione per aver diffamato la sua ex fidanzata sui social. Il 22enne residente in Val Seriana, provincia di Bergamo, aveva pubblicato delle foto compromettente della sua ex, all'epoca dei fatti tredicenne, nuda su Instagram. I fatti risalgono al 2019 – come riporta Corriere Bergamo – ma la coppia si era conosciuta l'anno prima quando lei era minorenne e lui un ragazzo di 19 anni.

Le accuse nei confronti del ragazzo

La relazione poi un'estate giunge al capolinea: è la ragazza a decidere della rottura. Il ragazzo non si dava pace della fine della rottura e ha deciso di pubblicare le foto della ex "per vendetta". Secondo l'accusa le foto sarebbero postate sul profilo di lei dal momento che il giovane conosceva la password. Per alcuni minuti le foto sono state sul profilo poi tutto è stato cancellato. Gli avvocati che difendono l'indagato sottolineano che tutto è stata online per pochissimo tempo e le foto sono state caricate in modo involontario. Ora è scattata la condanna a sei mesi, con pena sospesa.