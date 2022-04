Positivo al Covid va al motel con l’amante: denunciato 56enne Un uomo ha violato la quarantena per andare in un motel con l’amante in provincia di Pavia: è stato identificato e denunciato.

Nonostante fosse positivo al Covid-19 e obbligato all'isolamento domiciliare, ha deciso comunque di uscire e recarsi in un motel dove aveva appuntamento con la sua amante: l'episodio singolare si è verificato nella provincia di Pavia. I carabinieri sono arrivati nella struttura e hanno identificato l'uomo di 56 anni che è stato poi denunciato.

Il 56enne era nell'elenco di Ats

A dare notizia di quanto accaduto è il quotidiano "La Provincia Pavese": il 56enne è originario della provincia di Varese. Una volta arrivato in albergo, sia lui che la donna hanno dovuto fornire i propri documenti alla reception. Le loro generalità però, come previsto dalla legge, sono state trasmesse alle forze dell'ordine. È stato quindi molto semplice per i carabinieri scoprire che il 56enne non doveva trovarsi lì.

Il suo nome infatti compariva nell'elenco dell'Agenzia di tutela della salute di Varese: elenco in cui sono presenti le persone attualmente in quarantena e che non possono uscire dalla loro abitazione fino a quando non avranno l'esito di un tampone che ne accerti la negatività. I carabinieri quindi lo hanno raggiunto nel motel: lo hanno identificato, gli hanno notificato la denuncia e – dopo averlo invitato a indossare la mascherina – lo hanno invitato a tornare a casa.

Un episodio simile a novembre 2020 a Bologna

Un episodio simile si è verificato a novembre 2020: a Castel Maggiore, comune in provincia di Bologna, un uomo – anche lui positivo al Covid – era uscito dal suo appartamento per andare a bussare alla porta dell'amante. In questa occasione, la donna non l'ha fatto entrare in casa essendo a conoscenza della sua situazione sanitaria. Ha quindi chiamato i carabinieri che, intervenuti sul posto, gli hanno notificato la denuncia e portato a casa.