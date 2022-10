“Polizia non ci prendi”: gli agenti lo fermano e scatta la denuncia e il ritiro della patente A Brugherio (Monza e Brianza), un uomo di 55 anni è passato accanto alla Locale cantando “polizia non ci prendi”: gli agenti lo hanno fermato e scoperto che era positivo all’alcoltest.

A cura di Ilaria Quattrone

Una bravata che però gli è costata una denuncia e il ritiro della patente: protagonista della vicenda è un uomo di 55 anni che nel pomeriggio di ieri, sabato 15 ottobre 2022, è stato fermato a Brugherio, comune in provincia di Monza e Brianza.

È stato lui stesso ad attirare l'attenzione degli agenti che erano impegnati in alcuni servizi di controllo sul territorio. In base a quanto emerso fino a questo momento, sembrerebbe che sia passato con la sua auto accanto alla loro cantando "polizia non ci prendi", ispirandosi a una canzone di un noto rapper.

I poliziotti lo hanno fermato e controllato

La pattuglia si trovava all'angolo tra via San Maurizio al Lambro e viale Lombardia. Vista l'euforia del conducente, i poliziotti gli hanno intimato l'alt. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo è residente a Carugate, comune nell'hinterland di Milano. Gli agenti, considerato che la sua condizione lasciava pensare che fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o altro, hanno deciso di sottoporlo al pre-test.

Aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge

Attraverso questo è stato possibile tracciare la presenza di alcol nel sangue. Gli agenti fortunatamente lo hanno fermato prima che potesse causare un incidente. Considerata la sua positività, il 55enne è stato portato in caserma dove è stato effettuato l'alcoltest.

L'esame ha trovato un tasso alcolemico di ben 1 g/l. Si tratta del doppio rispetto al limite massimo consentito dalla legge. L'uomo, come previsto in questi casi, è stato quindi denunciato. Non solo, vista la presenza di alcol, gli è stata subito ritirata la patente.