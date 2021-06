Martellate tra vicini per futili motivi. Il diverbio in Piazza Garibaldi a Pioltello, periferia est di Milano, dove sono intervenuti i carabinieri, due ambulanze e un'automedica del 118. Una lite tra vicini che è finita in una violenza inaudita tra un marocchino incensurato, 41enne, e due connazionali più giovani.

Arrestato l'aggressore, due feriti

Dopo il banale diverbio, l'escalation di violenza a colpi di martello. Per i traumi riportati, i due aggrediti sono stati trasportati con codice giallo presso la Clinica Città Studi di Milano e in verde al San Raffaele. Nessuno tra i due feriti corre pericolo di vita. Arrestato l'aggressore per lesioni aggravate dai militari di Pioltello e Cassano.

Altra aggressione a Pioltello

Ed è stata l'ennesimo episodio di violenza a Pioltello. Pochi giorni fa, un uomo di 47 anni, un moldavo, è stato arrestato per maltrattamenti contro la moglie, connazionale 42enne, e lesioni personali aggravate. Dopo una lite per motivi legati alla gelosia, l'uomo ha aggredito la moglie, da cui si sta separando, colpendola con pugni al volto e gettandole addosso una panca ginnica in legno. La donna aveva già sporto denuncia lo scorso febbraio. L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.