Pietra di inciampo imbrattata con una svastica a Gallarate: “Gesto stupido e ignobile” A Gallarate (Varese) è stata imbrattata una pietra d’inciampo dedicata a Vittorio Arconti.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

La pietra d'inciampo era stata inaugurata solo sabato 23 aprile, ma dopo appena due giorni è stata imbrattata: qualcuno ha infatti disegnato una svastica sul simbolo che, in via Mameli, serve a ricordare Vittorio Arconti oppositore del fascio che è stato arrestato il 10 gennaio 1944 e deportato a Mauthausen per aver organizzato uno sciopero. Arconti è poi morto il 29 novembre 1944.

La pietra d'inciampo è stata ripulita

Proprio nel giorno della Liberazione, i cittadini di Gallarate (Varese) hanno avuto un amaro risveglio: oltre alla pietra imbrattata, in via Pegoraro – poco distante da via Mameli – sono stati imbrattati anche alcuni muri con svastiche e scritte contro i partigiani e la Resistenza. La via è dedicata a un altro partigiano. Una provocazione terribile a cui alcuni cittadini hanno voluto rispondere con un semplice gesto: la pietra d'inciampo è stata infatti ripulita. Si spera che, nelle prossime ore, si provveda anche alla rimozione delle scritte sul muro.

La pietra era stata inaugurata alla presenza delle autorità e con una cerimonia organizzata dalle sezioni cittadine dell'Anpi e dell'Associazione Mazziniana. Proprio loro hanno espresso incredulità per questo vile atto: "Un atto di stupidità e insensibilità di fronte a una delle migliaia di vittime del nazifascismo in Italia. ha detto Angelo Bruno Protasoni presidente dell’Associazione Mazziniana. Nelle prossime settimane si svolgerà poi l'inaugurazione della pietra d'inciampo in memoria di Clara Pirani Cardosi e una per Lotte Forelich, entrambe erano due donne ebree che sono state uccise dai nazisti. La speranza è che gesti simili non vengano replicati.