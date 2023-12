Picchia la moglie a pugni, lei riesce a rifugiarsi da una vicina: arrestato Nella giornata di venerdì 1 dicembre un uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Borgo Mantovano (Mantova) perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo ha insultato e picchiato con pugni la moglie che è riuscita a rifugiarsi a casa di una vicina.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di venerdì 1 dicembre un uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Borgo Mantovano (Mantova) perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il 49enne, infatti, ha insultato e picchiato con pugni la moglie che è riuscita a rifugiarsi a casa di una vicina dalla quale sono stati chiamati i carabinieri.

I maltrattamenti andavano avanti da dieci anni

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova la donna, quando si è rifugiata in lacrime dalla vicina di casa, aveva la faccia gonfia di botte e la schiena dolorante. La vittima ha però rifiutato l'intervento degli operatori sanitari del 118. Ai militari ha raccontato quanto era accaduto poche ore prima: ha spiegato che il marito era tornato a casa, ubriaco, che l'aveva colpita con pugni e che i maltrattamenti andavano avanti da circa dieci anni.

L'uomo è stato portato in carcere

Una storia agghiacciante, che ha lasciato gli investigatori sconcertati. Il caso è stato subito segnalato in Procura. Nel frattempo, l'uomo è stato individuato e, considerato il racconto della donna, è stato arrestato in flagranza di reato. Il magistrato, titolare dell'indagine, ha richiesto la convalida dell'arresto. Il giudice ha dato parere positivo: l'uomo è stato quindi portato in carcere dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.