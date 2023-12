Picchia la compagna e si presenta anche sul posto di lavoro per insultarla: arrestato Un uomo di 40 anni è stato arrestato perché accusato di aver picchiato e insultato la moglie: si sarebbe anche presentato sul luogo di lavoro solo per insultarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver picchiato e insultato la compagna. È successo a Mantova dove il tribunale ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'arrestato ha controllato la vittima anche sul posto di lavoro: l'ha raggiunta più volte al giorno e insultata davanti ai colleghi. Ha inviato alcuni messaggi diffamatori nei confronti di lei anche ad amici e conoscenti.

Per diverso tempo, la donna è stata costretta a vivere un incubo: calci, spintoni e capelli tirati. Le ha anche causato un trauma cranico tanto che è stata ricoverata in ospedale. Sono quindi scattate le indagini. Il quarantenne, considerato il quadro probatorio e la minaccia per la moglie, è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Mantova. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di sottoporlo agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Gli agenti hanno infatti ricostruito tutti i soprusi subiti dalla vittima: sarebbe stata più volte picchiata, minacciata e insultata. Ovviamente il quarantenne sconterà gli arresti domiciliari altrove: è stato portato in una residenza diversa da quella in cui abita la moglie.