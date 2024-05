Maltratta e picchia la compagna davanti ai figli piccoli: arrestato un 34enne a Cremona

video suggerito

Un uomo di 34 anni è stato arrestato perché minacciava e picchiava la compagna a Pizzighettone, in provincia di Cremona. La donna, che ha sporto denuncia, era sottoposta a continue vessazioni fisiche e verbali messe in atto dall'uomo anche in presenza dei figli della coppia (minorenni). Era già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ora è stato arrestato e condotto nel carcere di Cà del Ferro.

Nel 2016, il 34enne era stato condannato a oltre due anni e mezzo di reclusione per reati legati alla droga. In seguito, nel 2023, era stato sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, quindi risultava libero e poteva vivere in casa con la compagna, alla quale faceva vivere un incubo di maltrattamenti e vessazioni, sia fisiche sia verbali.

Dalla seconda metà del 2023, la situazione per la donna era diventata ancora più insostenibile visto l'abuso di sostanze da parte dell'uomo, cosa che lo rendeva particolarmente aggressivo e opprimente. Sembra che controllasse di continuo il telefono della donna e che la accompagnasse sempre al lavoro per impedirle di spostarsi in autonomia. Lo stesso tipo di controllo "malato" lo faceva dal punto di vista economico, sorvegliandola quando utilizzava il bancomat.

L'uomo e la donna vivevano con i figli minorenni e i maltrattamenti avvenivano anche in presenza dei piccoli. In seguito alla denuncia raccolta dai carabinieri di Pizzighettone e vista la pericolosità dell'uomo, l'Autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento cautelare disponendo l'immediato arresto dell'uomo. Una volta rintracciato è stato condotto nel carcere di Cà del Ferro.