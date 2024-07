Picchia la compagna incinta all’ottavo mese di gravidanza e la fa finire in ospedale: arrestato

video suggerito

Una donna incinta è stata picchiata dal compagno. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 luglio a Lungavilla, un comune che si trova in provincia di Pavia. Il responsabile è stato arrestato ed è stato sottoposto anche al divieto di avvicinamento. La vittima è stata portata in ospedale e dimessa con alcuni giorni di prognosi.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Stradella il 49enne, qualche minuto dopo essere rientrato a casa, ha avuto una discussione con la compagna. Al culmine del litigio, l'uomo avrebbe picchiato la compagna. La donna è all'ottavo mese di gravidanza. Sono stati immediatamente allertati i carabinieri che hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato e chiamato i medici e i paramedici del 118 per soccorrere la vittima. Quest'ultima è stata trasferita in ospedale per le lesioni riportate: è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze né per lei né per il bimbo.

L'arresto

È scattato comunque il cosiddetto Codice Rosso, la normativa che tutela le vittime di violenza. Il 49enne è stato quindi arrestato. Nella giornata di ieri, lunedì 22 luglio, si è svolta l'udienza di convalida: il giudice ha convalidato l'arresto e ha inoltre disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare di Lungavilla. La prossima udienza si svolgerà a settembre.