Pescatore cade in acqua per un malore, l’80enne è stato salvato da un passante Nel primo pomeriggio di oggi un pescatore ha avuto un malore ed è caduto in acqua a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. L’80enne non riusciva più a raggiungere la riva ma fortunatamente un uomo di 36 anni si è gettato in acqua per salvarlo. L’anziano è stato trasportato in codice giallo con l’elisoccorso al Papa Giovanni.

A cura di Simona Buscaglia

Poteva finire in tragedia, invece un uomo di 80 anni è stato salvato da un 36enne mentre stava per annegare a Fara Gera d'Adda, in provincia di Bergamo. Poco prima delle 13 di oggi pomeriggio, nella zona della passerella dell'Adda, dalla diga, un pescatore è caduto nel fiume, presumibilmente per un malore.

Tempestivo l'intervento di un uomo che si è gettato in acqua

L'anziano non riusciva più a raggiungere la riva. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto sarebbe stato tempestivo l'intervento di un uomo di 36 anni che si sarebbe gettato in acqua nel tentativo di salvare il pescatore. Intanto alcuni passanti avevano dato l'allarme, e di lì a poco sarebbero intervenuti sul posto anche i soccorritori fluviali alluvionali (Sfa) dei vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio, oltre all'elisoccorso e ai carabinieri di Fara Gera d'Adda. L'uomo è stato trasportato in codice giallo in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenute anche ambulanza e automedica.

