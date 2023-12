Perseguita un gelataio di origini marocchine: chiesto il processo per un vigile urbano Zouhair Bourkaa aveva denunciato Elio Battistessa mostrando i video in cui veniva insultato da lui. Ora il vigile urbano 57enne di Dongo (Como) rischia il processo per stalking, aggravato dall’odio etnico e dall’abuso del ruolo di pubblico ufficiale.

A cura di Enrico Spaccini

La Procura ha chiesto il processo per Elio Battistessa, l'agente della polizia locale di Dongo (in provincia di Como) accusato di stalking nei confronti di un gelataio di origine marocchina. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il 57enne avrebbe tenuto nei confronti del commerciante condotte vessatorie utilizzando anche frasi discriminatorie. Per questo motivo, gli viene contestata l'aggravante dell'odio etnico, oltre a quella dell'abuso del suo ruolo di pubblico ufficiale.

I filmati mandati in onda da Striscia La Notizia

I fatti denunciati dal commerciante sarebbero avvenuti tra maggio 2022 e lo scorso gennaio. Zouhair Bourkaa, titolare della gelateria da asporto ‘Golosella' e conosciuto da tutti come "Mario", aveva anche prodotto alcuni video in cui si sentiva il poliziotto rivolgersi a lui con parole come "pir*a" e "cogli**e".

Questi filmati sono andati poi in onda su Striscia La Notizia, con l'inviato che ha raccolto anche la versione di Battistessa: "Il sottoscritto si è sempre limitato a chiedere al signor Zouhair Bourkaa di rispettare gli ordini del Comune".

Le accuse nei confronti di Battistessa

Più volte l'agente avrebbe accusato Bourkaa, anche in presenza di altre persone, di presunte irregolarità come l'aver affisso abusivamente un'insegna e di aver falsificato i documenti per il rilascio dei permessi. E quando il commerciante definiva l'Italia "un Paese razzista", Battistessa gli avrebbe risposto che "avrebbe potuto benissimo tornare in Marocco invece di stare qui a rompere".

Una volta registrati i video, Bourkaa ha deciso di denunciare il poliziotto e ora, a indagini concluse, la Procura ha chiesto il processo per Battistessa. L'accusa nei suoi confronti è di stalking, aggravata dall'odio etnico e dall'abuso del ruolo di pubblico ufficiale.