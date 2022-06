Perseguita e sfregia l’ex compagna fuori da un locale di Milano, arrestato L’uomo, un 37enne di origine marocchina che da tempo perseguitava l’ex compagna, l’ha aggredita fuori da un locale a Milano. Non si rassegnava alla fine della relazione, avvenuta più di un anno fa.

Immagine di repertorio

Le ha teso un vero e proprio agguato, attendendola fuori da un locale a Milano. Poi le è piombato addosso e l'ha colpita con furia cieca, sfregiandole il volto davanti ai passanti increduli. È stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali gravi un uomo, un 37enne di origine marocchina che da tempo tormentava l'ex compagna con comportamenti intimidatori e minacciosi – atti di stalking e violenze che sono proseguiti anche dopo l'aggressione in pubblico. Una triste storia che si ripete spesso e che in questo caso è stata ricostruita dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal V Dipartimento Tutela della famiglia, minori ed altri soggetti deboli, soprattutto attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e il racconto dei testimoni presenti sulla scena della violenza. Intanto la donna, per le ferite al volto, ha ricevuto una prognosi di trenta giorni.

Lei lo aveva lasciato

L'uomo non si rassegnava alla fine della relazione con l'ex compagna, che sarebbe avvenuta più di un anno fa. Non sopportava l'onta di essere stato lasciato a tal punto che quando lei, a San Valentino, gli ha rimandato indietro la scatola di cioccolatini, lui ha pubblicato su Facebook una foto in cui mangiava i dolci con in mano una pistola. E ancora minacce, chiamate continue, vere e proprie persecuzioni che avevano prostrato la donna, e l'avevano imprigionata dentro uno stato di ansia perenne: si muoveva infatti solamente accompagnata da un'amica. Adesso, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, sembrerebbe che questo incubo sia terminato.