Perde l’equilibrio e cade dalle scale di casa, Andrea muore a 34 anni: donati gli organi Andrea Salvi è morto all’età di 34 anni: originario di Berbenno (Bergamo), è caduto dalle scale a seguito di un malore. La sua famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi.

A cura di Ilaria Quattrone

Andrea Salvi è morto all'età di 34 anni. Nella serata di lunedì 27 marzo è caduto dalle scale di casa sua che si trova a Piazzasco, in provincia di Bergamo. Come raccontato dal quotidiano locale L'Eco di Bergamo, il 34enne sarebbe stato colto da un malore. Nonostante il ricovero in ospedale, l'uomo è morto due giorni dopo. I familiari hanno poi dato il consenso per la donazione degli organi.

Il ricovero in ospedale

Lunedì sera stava andando a casa della madre quando, a un certo punto, è stato colpito da un malore. È caduto dalle scale ed ha perso i sensi. Da allora non si è più svegliato. È stata la madre a chiamare i soccorsi. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuta con un elicottero, un'automedica e un'ambulanza del 118.

I medici e i paramedici, considerate le sue condizioni, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Purtroppo non ce l'ha fatta e giovedì è morto. Il consenso della famiglia per la donazione degli organi permetterà di salvare molte vite umane.

La passione per l'Atalanta

Salvi era un operaio metalmeccanico. Era conosciuto nel suo paese con il nome di Pippo. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Andrea era un gran tifoso dell'Atalanta e infatti i suoi amici hanno voluto posare sulla bara una maglietta e una sciarpa dei colori della squadra.

Fuori dalla chiesa hanno poi appeso uno striscione con la scritta "Ciao Pippo", sempre con i colori dell'Atalanta e la firma Ultras Berben. Il 34enne lascia la mamma e la sorella. Nella giornata di lunedì 3 aprile, alle 10, si svolgerà il funerale nella chiesa di Berbenno.