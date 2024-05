video suggerito

Perde il controllo dell’auto mentre torna dal lavoro e va fuori strada: morto il 26enne Filippo Bellazzi Filippo Bellazzi è morto nella notte tra martedì e mercoledì 22 maggio in seguito a un incidente stradale. Il 26enne stava tornando a casa a Vigevano (Pavia) quando è finito fuori strada con la sua auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Filippo Bellazzi (foto da Facebook)

Un 26enne è morto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio dopo essersi ribaltato con la sua auto all'altezza di una curva della strada provinciale 192, che collega Vigevano a Gravellona (in provincia di Pavia). Si tratta di Filippo Carlo Bellazzi, figlio del medico di base e consigliere comunale vigevanese Luca Bellazzi. Il giovane aveva da poco terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona e stava tornando a casa quando avrebbe perso il controllo della sua Toyota Yaris. La polizia stradale si è occupata dei rilievi e ora dovrà risalire alle cause dell'incidente.

Erano circa le una della notte di mercoledì 22 maggio quando Bellazzi, al volante della sua Yaris, stava guidando per tornare a casa a Vigevano. IL 26enne aveva appena terminato il turno di lavoro in un bar della zona quando, per motivi ancora non chiari, ha perso il controllo dell'auto. Arrivato all'altezza di una curva, la vettura è finita nel campo a lato della strada e si è ribaltata su sé stessa diverse volte.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, allertati dal un dispositivo elettronico installato nella vettura, per Bellazzi non c'era già più nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanza della Croce Rossa di Vigevano hanno potuto solo constatare il decesso del 26enne.

Sul luogo dell'incidente è arrivata anche una pattuglia della polizia stradale di Stradella. Gli agenti si sono occupati di effettuare i rilievi del caso e dovranno accertare la dinamica dell'incidente. Per il momento, pare che nessun'altra auto sia rimasta coinvolta. La vettura è stata posta sotto sequestro.