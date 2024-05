video suggerito

Giuseppe Rallo muore in moto a 24 anni: l'incidente a Paderno Dugnano, vicino Milano Il motociclista avrebbe perso il controllo del veicolo facendo la curva dello svincolo fra la strada Rho-Monza e la strada Provinciale 22 della Comasina.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella mattinata di oggi, domenica 5 maggio, un giovane motociclista ha perso il controllo del suoi veicolo all'altezza dello svincolo fra la strada che collega Rho a Monza e la strada Provinciale 22 della Comasina. Il 24enne, di nome Giuseppe Rallo, è stato sbalzato per alcuni metri e poi è andato a schiantarsi contro il guard rail. Purtroppo è morto sul posto.

Gli automobilisti che hanno assistito all'incidente hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è infatti arrivata in poco tempo un'ambulanza ed è stato allertato l'elisoccorso nel caso servisse un trasferimento d'urgenza in ospedale. Il personale dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha provato a rianimare il 24enne, ma le lesioni riportate erano troppo gravi. Dopo alcuni tentatiti, i sanitari non hanno potuto fare altro che prendere atto del decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, Rallo proveniva dal cavalcavia e doveva immettersi sulla provinciale in direzione Paderno, ma durante il curvane ha improvvisamente perso il controllo della sua moto per motivi ancora da accertare. Così è stato sbalzato via dal sellino e si è schiantato contro il guard rail. È risultato inutile anche il trasferimento in pronto soccorso.

Ora la Polizia ricostruirà l'esatta dinamica dell'accaduto, visionando le telecamere e ascoltando le testimonianze dei presenti. Intanto il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per permettere di effettuare i necessari rilievi.