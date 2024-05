video suggerito

Chi era Filippo Bellazzi, il 26enne morto a Vigevano mentre tornava dal lavoro Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, per ragioni ancora da chiarire, il giovane di Vigevano ha perso il controllo dell'auto sulla provinciale 192 da Gravellona Lomellina ed è uscito di strada ribaltandosi più volte.

Filippo Bellazzi (foto da Facebook)

Stava percorrendo la Sp192 da Gravellona Lomellina in direzione Vigevano a bordo della sua Toyota Yaris. Per ragioni ancora da chiarire, l’automobile è uscita fuori strada in prossimità di una curva a sinistra, ribaltandosi più volte in un campo a lato della provinciale. Alla guida c’era Filippo Carlo Bellazzi, 26 anni, conosciutissimo in paese, nonché figlio del medico di base e consigliere comunale di Vigevano Luca Bellazzi: è morto sul colpo.

Secondo le primissime ricostruzioni, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio il giovane aveva da poco terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona e stava tornando a casa quando avrebbe perso il controllo della sua Toyota Yaris, finendo fuori strada e ribaltandosi su sé stesso diverse volte.

Per lui non c’è stato niente da fare: i sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanza della Croce Rossa di Vigevano hanno potuto solo constatare il decesso del 26enne sul posto.

L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte, partito direttamente dal dispositivo elettronico del veicolo dotato di scatola nera. La polizia stradale di Stradella si è occupata di effettuare i rilievi di legge, utili a ricostruire le cause dell’incidente. Nel frattempo la vettura è stata posta sotto sequestro.