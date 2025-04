video suggerito

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion nel Milanese: morta 46enne, grave la figlia di 16 anni Una 46enne è deceduta nel pomeriggio del 7 aprile dopo essersi schiantata con l'auto contro un camion tra Inzago e Pozzuolo Martesana (Milano). Ferita in modo grave la figlia 16enne che viaggiava con lei, illeso il conducente del mezzo pesante.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da vigili del fuoco

Una 46enne è deceduta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile, in seguito a un incidente stradale avvenuto tra Inzago e Pozzuolo Martesana (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, la donna avrebbe perso il controllo della sua auto finendo per schiantarsi contro un mezzo pesante che procedeva in direzione opposta. La 46enne è deceduta sul colpo, mentre la figlia di 16 anni che viaggiava con lei ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 del 7 aprile. Da quanto emerso finora dai primi accertamenti, sembrerebbe che a invadere la corsia opposta di marcia sia stata la 46enne che, per cause che dovranno essere chiarite, avrebbe perso il controllo della sua auto. In quel momento, sull'altra corsia stava sopraggiungendo un camion che non sarebbe riuscito a evitare l'impatto.

All'arrivo dei sanitari, la 46enne, originaria di Trucazzano, era già deceduta. La figlia 16enne che viaggiava al suo fianco ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata con urgenza in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante 44enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola che hanno provveduto a soccorrere i feriti e a mettere in sicurezza l'area e i carabinieri della Compagnia di Pioltello per eseguire i rilievi del caso.