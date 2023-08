Perde il controllo della moto e si schianta contro una cancellata: 17enne rianimato sul posto Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in condizioni gravissime dopo esser andato a schiantarsi contro una cancellata con la sua moto: l’incidente forse a causa di un dosso.

A cura di Giorgia Venturini

Ha perso il controllo della sua moto ed è andato a schiantarsi contro una cancellata. È successo in via Puerari a Sospiro, in provincia di Cremona: il motociclista, un ragazzo di 17 anni, è stato soccorso in condizioni gravissime.

Ora si sta cercando di capire cosa sia successo. Stando alle prime informazioni il giovane ha perso il controllo della sua moto forse a causa di un dosso. Durante la caduta è finito prima sul marciapiede e poi contro il cancello: violentissimo l'impatto che lo ha fatto sbalzare dalla sua due ruote.

Subito sono scattato i soccorsi al 112. I sanitari sono arrivati dopo pochissimi minuti sul luogo dell'incidente sia con un'ambulanza che con un'automedica. I medici hanno giudicato fin da subito le condizioni del giovane molto gravi: il 17enne, residente a Pieve d’Olmi, è stato rianimato sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale. Non è chiaro se sia ancora in pericolo di vita. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Carabinieri di Casalmaggiore.