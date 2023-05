Perde il controllo della moto e cade: il 22enne Matteo Gualeni muore nella notte in ospedale Alle 19.30 di ieri lunedì 22 maggio in via Gargarino a Riva di Solto, in provincia di Bergamo, il 22enne Matteo Gualeni è stato coinvolto in un tragico incidente con la sua moto: il giovane è morto in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva perso il controllo della sua moto mentre stava facendo un giro con un amico ed è caduto violentemente a terra. È morto così il 22enne Matteo Gualeni. A dare l'allarme dell'incidente è stato l'amico che era con lui. Subito sul posto si sono precipitati in soccorritori del 118: i sanitari hanno capito subito la gravità delle condizioni di salute del 22enne così hanno richiesto il trasporto in ospedale in elicottero. Dopo alcune ora purtroppo Matteo Gualeni è morto.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto alle 19.30 di ieri lunedì 22 maggio in via Gargarino a Riva di Solto, in provincia di Bergamo. Il 22enne, di Sovere, stava facendo un giro in moto, poco distante da un suo amico in sella a un'altra moto. All'improvviso Matteo Gualeni – come riporta l'Eco di Bergamo – avrebbe perso il controllo del mezzo forse per colpa di una buca o dopo aver urtato il marciapiede. Dalla caduta il 22enne ha riportato una frattura esposta al braccio destro e soprattutto un preoccupante trauma toracico. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.

Inutile l'intervento del 118

L'amico ha chiamato i medici e paramedici del 118 che poi hanno trasportato il 22enne all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Subito è stato sottoposto a operazione chirurgica. Il giovane purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto nella notte. Verranno ora disposti i funerali: sarà la famiglia a decidere dove.