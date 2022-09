Perde il cane e offre 20mila euro di ricompensa a chi può dare informazioni su di lui La padrona di Varenne, un cagnolino che si è smarrito otto mesi fa, mette sul piatto una ricompensa da capogiro: 20mila euro per chiunque sia in possesso di “foto o informazioni che consentano di farlo ritrovare”.

"Sono otto mesi che ti sto cercando ma non smetterò mai di farlo, amore mio". E per aiutare le ricerche del cane scomparso, mette sul piatto una ricompensa da capogiro.

Ben 20mila euro, offerti a chiunque sia in possesso di "foto o informazioni che consentano di far ritrovare Varenne", l'amico a quattro zampe che ha perso la strada di casa tempo fa.

Il cane Varenne si è perso otto mesi fa

Varenne, un cagnolino di media taglia dal mantello color bianco e arancione, si è perso infatti a fine gennaio nelle campagne del Piacentino: si trovava lì insieme alla padrona Silvana Ravellini, residente a Caselle Landi in provincia di Lodi, per fare una passeggiata in mezzo alla natura.

La speranza di ritrovarlo

"La speranza di ritrovarlo è minima, ma in fondo al mio cuore c'è ancora. Varenne è un cagnolino buono, magari si è accasato da qualcuno. Se così fosse mi rivolgo a queste persone, ai loro vicini, ai loro conoscenti: fatemi sapere qualcosa per favore!", scrive Silvana nel disperato appello social.

"Quando leggevo queste parole in altri post di cani scomparsi non le capivo, anzi…ora dopo tanto tempo anch'io preferirei sapere che qualcuno lo ha accolto sta bene ed è amato piuttosto che questo silenzio devastante".

Un'informazione che vale 20mila euro

E continua. "Non avrei mai pensato di riuscire a dire queste parole, ma se Varenne si trovasse presso qualcuno che gli vuole bene e non volesse restituirlo non mi impunterei per riaverlo ma per favore me lo faccia sapere".

E questa informazione vale ben 20mila euro. Una cifra lievitata nel tempo: a maggio era di 5mila euro. Adesso, pur di ritrovarlo, la posta si alza. Ma è sempre niente, per il cuore della padrona di Varenne: la gioia di poterlo riabbracciare non ha prezzo.

L'appello su Facebook

"A tutti gli amici di Facebook chiedo di condividere l'appello il più possibile (se potete postatelo in alto nella vostra pagina per un po') e di tenere gli occhi aperti, guardate i cani nei giardini, nei serragli, a passeggio…..Grazie di cuore a tutti".

Per concludere con un messaggio diretto al piccolo amico, ovunque adesso sia. "Varenne, testa rossa testa matta, non c'è un minuto che non pensi a te".