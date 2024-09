video suggerito

Perché Renato Vallanzasca è uscito di galera anche se deve scontare 4 ergastoli Tra pochissimi giorni l’ex boss della banda della Comasina, Renato Vallanzasca, potrà uscire dal carcere ed entrare in una struttura adeguata per i suoi problemi di salute a Padova. Perché gli è stata concessa? Perché ora? A spiegarlo a Fanpage.it è stato l’avvocato difensore di Vallanzasca Paolo Muzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Renato Vallanzasca

Tra pochissimi giorni l'ex boss della banda della Comasina, Renato Vallanzasca, potrà uscire dal carcere ed entrare in una struttura adeguata per i suoi problemi di salute a Padova. La decisione della scarcerazione (si pensa definitiva) arriva dopo 52 anni di detenzione. Negli ultimi anni però poteva contare sui permessi premio.

La scarcerazione è stata proposta da suo legale e ha visto l'appoggio anche della Procura Generale. Perché quindi è stata concessa? Soprattutto perché ora e non qualche anno fa? A spiegarlo a Fanpage.it è stato l'avvocato difensore Paolo Muzzi.

Come sta Renato Vallanzasca?

La situazione è molto seria: è peggiorato. L'istanza di differimento l'abbiamo presentata a luglio. In allegato c'erano i documenti redatti dai nostri consulenti. Il peggioramento è stato repentino. In soli due mesi siamo arrivati in udienza: soffre di un decadimento cognitivo. Abbiamo trovato una struttura adeguata.

Avevamo fatto richiesta ai giudici un anno fa. Questa è stata rigettata perché hanno sostenuto che le sue condizioni di salute non fossero così gravi come lo sono ora. Allora quindi non è stata riconosciuta l'incompatibilità. Ora invece sì.

Avvocato, quando vi incontrate, Vallanzasca la riconosce?

Sì, perché il mio volto ormai gli è familiare.

Quando uscirà dal carcere?

Per l'esecutività resta un passaggio burocratico. Serviranno alcuni giorni, non meno di dieci. Perché è necessario un passaggio con la Regione Veneto dove ci sarà la struttura che lo accoglierà. Lui sa già tutto: gli è stato notificato il provvedimento.

Una persona che ha vissuto così tanto tempo in carcere riuscirà a riorganizzarsi a in una struttura diversa?

Il suo è un caso limite. Andrà sicuramente in una struttura in cui le condizioni saranno migliori. Esisteranno regole e scadenze temporali che gli imporranno di essere seguito. Non penso avrà difficoltà.

Chi è la persona più vicina a Vallanzasca?

In questo momento è una persona che conosce da 18 anni: è lui il suo riferimento e diventerà l'amministratore di sostegno. Si tratta di un uomo che faceva il volontario nella stessa struttura dove lo faceva Vallanzesca. Lì hanno coltivato un rapporto di amicizia ed è un grande punto di riferimento per lui.

A differenza dei boss di mafia, Vallanzasca una volta fuori non ha più il suo gruppo criminale. Secondo lei è stato un fattore determinante per questa decisione? Perché non è arrivata prima?

Il cambio di contesto storico è stato valutato sicuramente. Non tanto in questa decisione, ma in quella di tre anni fa in cui avevano ammesso Vallanzasca al permesso premio: vuol dire che è stata riconosciuta l'assenza di pericolosità sociale. Si tratta del primo passaggio per uscire dal carcere. Anche nel provvedimento attuale non è stata riconosciuta la pericolosità: in questi tre anni ricordiamo che i permessi non sono stati bloccati per ragioni disciplinari, ma per un problema di salute che ora hanno portato alla decisione di scarcerarlo.