Perché nessuno può salvare i gatti intrappolati nel cantiere del consolato americano a Milano Alcuni gatti sarebbero rimasti intrappolati nel cantiere del consolato americano a Milano e nessuno potrebbe salvarli: questo potrebbe far esplodere un caso diplomatico considerato che diversi volontari hanno scritto a Enti e Istituzioni per liberare i quattro animali.

A cura di Ilaria Quattrone

La foto postata su Change.org

Quattro gatti sarebbero rimasti intrappolati nell'area recintata del cantiere del nuovo consolato americano: ad affermarlo, così come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sono alcuni volontari che da diverso tempo si prendono cura della colonia felina che da tempo si trova in piazzale Accursio a Milano e precisamente in via Achille Papa.

La colonia è regolarmente registrata all'Agenzia della tutela della salute di Milano: si tratta di venti gatti in libertà. Sono tutti sterilizzati e hanno il microchip. Quattro di loro sarebbero rimasti bloccati nell'area recintata del cantiere. E questo non consentirebbe ai volontari di poter dare loro da mangiare o da bere: "Lanciamo il cibo dall'alto oltre le transenne", hanno raccontato a Corsera.

L'appello dei residenti

L'appello che lanciano i residenti è che gli animali vengano liberati. Il consolato ha delimitato l'area del cantiere la scorsa estate: sono state installate alcune recinzioni molto alte. Sarebbero stati lasciati aperti due varchi sotto le reti in modo da consentire ai gatti di poter spostarsi liberamente. L'11 febbraio però i passaggi sono stati chiusi "per motivi di sicurezza, intrappolando all'interno alcuni mici, secondo noi quattro: abbiamo foto e video che lo testimoniano".

I volontari hanno così contattato l'architetto responsabile del cantiere, l'ufficio tutela animali, la segreteria del sindaco Giuseppe Sala, la polizia municipale, alcune associazioni animaliste, la Regione, il consigliere per il Municipio 8 Fabio Galesi e l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli: "Ci rispondono che all'interno dell'area in questione vige la legge Usa e i protocolli per la sicurezza impediscono una rapida risoluzione del problema".

La risposta del Comune e del Consolato americano

A Corsera, il Comune ha spiegato che l'amministrazione è a conoscenza della colonia felina e da tempo è in contatto con i responsabili del cantiere per garantire la salute degli animali: "A oggi sono due i gatti all’interno dell’area, sono in buone condizioni di salute e sono costantemente monitorati dal personale. Appena sarà possibile verranno fatti uscire e trasferiti definitivamente".

Anche il Consolato americano a Milano ha risposto che al momento i gatti entrano ed escono dell'area senza problemi e attraverso il cancello carraio: "Non ci sono gatti intrappolati all’interno del cantiere. Apprezziamo l’interesse dimostrato dal pubblico e auspichiamo che i cittadini preoccupati prendano in considerazione la possibilità di operare insieme alle autorità del Municipio 8 e del Comune al fine di trovare una sistemazione alternativa per questi animali, dando loro l’amore e la cura che meritano".