Per un trilocale in affitto a Milano si pagano 1300 euro: oltre 100 euro in più rispetto al 2022 Oggi per un trilocale nel capoluogo si spendono infatti circa 1300 euro, in media oltre 100 euro in più rispetto all’anno appena trascorso. Mentre le case in vendita oggi costano mediamente il 47 per cento in più di 5 anni fa.

Sale ancora, ormai inarrestabile. Il costo di un appartamento in affitto a Milano supera l'ennesimo record al rialzo: oggi per un trilocale nel capoluogo si spendono infatti circa 1300 euro, in media oltre 100 euro in più rispetto all'anno appena trascorso.

È quanto emerge da un'analisi effettuata dall'Ufficio studi del portale di annunci immobiliari Idealista dopo la pubblicazione dell'indice Istat di gennaio 2023: una casa con due stanze, che secondo questo report è il taglio più richiesto dalle famiglie, quest'anno verrà a costare in media 1296 euro. A gennaio del 2022 il canone medio mensile, per lo stesso trilocale, era di circa 1.100 euro.

Le case in vendita oggi costano il 47 per cento in più di 5 anni fa

Intanto continua di pari passo la corsa dei prezzi delle vendite, la cui media di fine anno si attesta a circa 6.600 euro al metro quadrato : secondo ‘ultimo osservatorio di Abitare Co, si tratta di un aumento dell’12 per cento sul 2021, e del 47 per cento rispetto a 5 anni fa.

Un prezzo medio che, ovviamente, varia sensibilmente da zona a zona. In quelle centrali, ad esempio, si possono spendere 10.400 ai circa 13.200 euro al metro quadrato, con punte che raggiungono i 19.200. Nelle aree semicentrali invece "scendono" a 5.000 a 6.550, con punte di 8mila euro a Sud per l'influenza delle opere di riqualificazione legate a Milano Cortina 2026; in quelle periferiche, infine, si attestano dai 3.800 ai 4.900 euro.

L'ulteriore incremento previsto entro fine anno

Aumento destinato a incrementare sempre di più, dal momento che per la fine del 2023 è previsto un (ulteriore) salita del 4,5 per cento, come decretato dall'ultimo osservatorio di Abitare Co. Nonché un aumento di vendite in cantiere, che dovrebbe portare il totale a 5400 appartamenti.