Pedofilo avvicina un 15enne in stazione: “Ti pago se fai sesso con me” Un uomo ultrasessantenne è stato denunciato dalla polizia di Crema con l’accusa di aver adescato un minorenne e avergli offerto soldi in cambio di sesso.

Immagine di repertorio

Un uomo ultrasessantenne è stato denunciato dalla polizia di Crema con l'accusa di aver adescato un minorenne e avergli offerto soldi in cambio di sesso. Il presunto pedofilo è stato identificato dagli agenti dopo che la vittima, un ragazzino di 15 anni, ha denunciato di essere stato avvicinato dall'uomo in stazione. Allontanatosi immediatamente, è riuscito a sfuggire alle grinfie dell'over 60.

Pedofilo adesca minorenne in stazione: "Ti do dei soldi se fai sesso con me"

Tornato a casa, il ragazzino ha raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti al Commissariato di Crema depositando un esposto. Immediato l'avvio delle indagini che in poco tempo hanno permesso agli agenti di rintracciare l'uomo grazie anche all'identikit fornito dal 15enne e alle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della stazione. L'uomo è risultato essere già noto alle forze dell'ordine per un precedente relativo al reato di atti osceni in luogo pubblico. Dalle ricostruzioni operate dalla polizia, pare che l'uomo abbia offerto soldi al minorenne in cambio di sesso.

Il vicequestore: "Genitori, le insidie per i vostri figli sono tante"

Il Commissariato di Crema sta proseguendo l'attività investigativa per capire se ci sono episodi simili mai denunciati. Come spiegato dal vicequestore Bruno Pagani, infatti, "si pensa sempre che questi fatti accadano solo agli altri ma la realtà purtroppo può essere diversa. Si sensibilizzano pertanto i genitori a parlare e ascoltare i figli, facendo presente loro le varie insidie a cui possono incorrere, invitandoli a confidarsi su accadimenti sospetti, contattando immediatamente il Commissariato se emergono possibili abusi".