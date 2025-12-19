Pedina una 15enne e una 16enne dalla metropolitana di Milano fino a casa e abusa di loro: 19enne arrestato

Il 19enne si appostava fuori dalla stazione della metropolitana di Milano per individuare la vittima

Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Milano perché ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale ai danni di due ragazze minorenni avvenuti la scorsa estate tra la periferia e l'hinterland est milanese. Stando a quanto ricostruito, in entrambi i casi il ragazzo avrebbe pedinato le proprie vittime appena uscite dalle stazioni della metropolitana seguendole fino all'entrata del loro condominio. Una volta che la porta d'ingresso era stata aperta, il 19enne le aggrediva. I militari sono riusciti a identificarlo perché in entrambi gli episodi l'aggressore indossava un cappellino verde e aveva con sé un monopattino con dettagli arancioni, poi ritrovati nella sua abitazione. Il 19enne ora è agli arresti domiciliari su ordinanza cautelare emessa dal Tribunale.

Il primo episodio ai danni di una 15enne si è verificato lo scorso 12 agosto a Bussero, comune nell'hinterland est di Milano, mentre il secondo il 19 settembre nella periferia di Milano ai danni di una 16enne. Come è stato possibile ricostruire grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, il modus operandi adottato dall'indagato è stato identico. All'inizio si appostava all'uscita della fermata della metropolitana, una volta quella di Gorgonzola e nell'altra di Crescenzago sulla linea verde, per individuare la vittima e poi iniziava a pedinarla. Una volta arrivata all'ingresso del condominio, le aggrediva e le violentava.

Come accertato dai carabinieri del nucleo Operativo Milano Porta Monforte che si sono occupati delle indagini, in entrambi gli episodi l'aggressore indossava un cappellino da baseball verde e si spostava con un monopattino elettrico con dei dettagli di colore arancione brillante. È stato accertato, poi, che il sospettato, un 19enne di nazionalità ecuadoriana, ci andava anche al lavoro con monopattino e cappellino e, una volta identificato, entrambi gli oggetti sono stati trovati nella sua abitazione insieme agli altri indumenti che avrebbe avuto addosso mentre commetteva le violenze. Su delega della Procura e su disposizione del Tribunale di Milano, il 19enne è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di minorenni e ora si trova ai domiciliari.