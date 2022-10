Pediatra va in pensione ma resta come volontaria per curare i suoi piccoli pazienti La dottoressa Tiziana Varisco, primario di pediatria all’ospedale di Desio, è andata in pensione dopo 33 anni di servizio. Continuerà ad occuparsi dei suoi pazienti come volontaria.

A cura di Fabio Pellaco

Tiziana Varisco e Daniela Mattiolo

Dopo una vita spesa a servizio dei piccoli pazienti del Pio XI di Desio, la dottoressa Tiziana Varisco, ora che ha raggiunto l'età della pensione, non abbandonerà le corsie dell'ospedale per continuare a seguire i progetti da lei avviati negli ultimi anni.

Per 33 anni al servizio dei piccoli pazienti di Desio

La dottoressa Varisco era entrata nell'ospedale brianzolo nel settembre 1989 con la specializzazione in pediatria, neonatologie e patologia neonata e cardiologia pediatrica. Nei 33 anni trascorsi in reparto ha ricoperto tutti gli incarichi fino a diventare prima primario facente funzione e infine direttrice.

Da qualche giorno la dottoressa ha lasciato la direzione del reparto di pediatria e neonatologia, ma il suo impegno nei confronti dei bambini ricoverati in ospedale non terminerà con il suo pensionamento. Varisco proseguirà la collaborazione con il Pio XI a titolo gratuito per occuparsi di tutti quei progetti avviati sotto la sua direzione e non ancora portati a termine.

Tra questi c'è l'organizzazione dell'evento "Bimbi sicuri", una serie di incontri formativi sulla sicurezza in età pediatrica, aperto a tutta la cittadinanza e che ha già riscosso molto successo nelle precedenti edizioni. E poi "Nati per leggere" la realizzazione di uno spazio in reparto dedicato alla lettura per i più piccoli grazie alle donazioni delle librerie Giunti. Ogni bambino ricoverato o in visita può scegliere un libro da leggere e tenere con sé una volta tornato a casa.

"Un medico che sa prendersi cura"

Nella struttura di via Giuseppe Mazzini, che fa capo all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) Brianza, la dottoressa Varisco è diventata una vera e propria istituzione. Le coordinatrici di reparto Daniela Mattiolo e Olivia Casati, che hanno lavorato al suo fianco per tanti anni, hanno voluto salutarla ricordando quanto ha fatto per i suoi pazienti: "Un medico che non solo cura, ma che sa prendersi cura. La dottoressa Varisco ha sempre creduto nell’importanza di una costante formazione clinica garantendo alla sua équipe medico-infermieristica la partecipazione a convegni e corsi specialistici, per erogare un'assistenza sempre più mirata ed innovativa".

Il ruolo di primario facente funzione del reparto di pediatria dell'ospedale di Desio sarà ora ricoperto dalla dottoressa Patrizia Calzi.