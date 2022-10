Anche per i bimbi della terapia intensiva del Niguarda arriva Halloween: le foto con i teneri cappelli Halloween arriva anche nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Niguarda di Milano: qui i piccolo pazienti sono stati avvolti da cappelli e coperte a forma di zucca.

A cura di Giorgia Venturini

I bimbi vestiti da zucchette e fantasmini per questa serata di Halloween. Sono piccoli pazienti della terapia intensiva neonatale di Niguarda. A strappare un sorriso in questi giorni difficili per alcune famiglie è l'associazione cuore di maglia. Nel reparto, perfino sulle incubatrici, sono poi apparse decorazioni a tema realizzate da tutti i volontari.

L'iniziativa del Niguarda

In un post Facebook l'ospedale posta alcune immagini accompagnate da questo messaggio: "In Terapia Intensiva Neonatale ogni occasione è buona per promuovere iniziative che umanizzano le cure. Piccoli gesti di normalità per alleggerire le lunghe e difficili giornate delle famiglie dei piccoli pazienti. Buon Halloween Niguarda". Tanti i commenti che regalano un abbraccio virtuale a questi piccoli pazienti. Tutto curato da Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Il commento del presidente Attilio Fontana

A pubblicare le foto su Facebook è stato anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Anche lui nel post sottolinea che "le creazioni di Associazione cuore di maglia per alleggerire le giornate e donare un sorriso alle famiglie che trascorrono il periodo del ricovero neonatale".

Il regalo dell'ospedale

Queste tenere foto hanno subito commosso centinaia di utenti: l'augurio è che i piccoli possano uscire presto dal reperto e tornare a casa con la loro famiglia. Intanto però stasera è come se festeggiassero un po' anche loro avvolti da tenere copertine e cappellini di maglia. Tutto in tema Halloween. Un piccolo regalo anche per i loro genitori che trascorrono con loro queste ore in ospedale.