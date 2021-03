Pediatra in pensione torna come volontario per vaccinare over 80: “Solo così sconfiggeremo il virus”

Omar Ahmad Foudah è andato in pensione a febbraio scorso: per 30 anni ha lavorato come pediatra a Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano. Adesso è tornato in campo come volontario e coordinatore della campagna vaccinale a Sesto San Giovanni: “Rispetto a un anno fa, noi abbiamo un’arma in più e solo vaccinando riusciremo a sconfiggere il virus”, ha detto.