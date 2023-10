Peculato e frode negli appalti per la gestione dei parcheggi comunali: due indagati ad Assago Due persone sono indagate ad Assago per peculato e frode nella gestione dei parcheggi comunali. Da oggi mercoledì 18 ottobre sono state sottoposte a obbligo di firma e sequestro preventivo dei beni. L’ipotesi di reato è che possano aver gestito illegalmente le forniture dei parcheggi di Assago.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Due persone sono indagate dalla Procura di Milano per peculato e frode nelle forniture pubbliche. L'ipotesi di reato riguarda l'affidamento delle zone di sosta comunali, in particolare, sono sospettate di avere agito illegalmente nella gestione dei parcheggi del Comune di Assago, comune di circa 9mila abitanti in provincia di Milano.

I Carabinieri del Comando provinciale di Milano li hanno raggiunti mercoledì 18 ottobre dando esecuzione alle misure emesse dal Tribunale di Milano. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura della Repubblica, ha disposto per loro l'obbligo di firma come misura cautelare e il sequestro preventivo dei beni. Non è ancora nota la loro identità né sono stati divulgati dettagli relativi alla loro professione o alle zone di parcheggio coinvolte. Si tratterebbe di funzionari pubblici o di persone incaricate di gestire gli appalti comunali per conto dell'amministrazione.

Secondo le prime informazioni diffuse dai militari, i due indagati avrebbero commesso i reati nell'ambito dell'assegnazione delle aree di parcheggio di Assago. L'accusa è quella di peculato e frode nelle forniture pubbliche. Sotto la lente degli inquirenti ci sono quindi le azioni che gli uomini avrebbero commesso nell'assegnazione della gestione dei parcheggi, nell'affidamento degli appalti pubblici e anche l'uso che avrebbero fatto di beni e denaro collettivo. Al momento i due risultano indagati e le misure emesse nei loro confronti dovranno essere valutate in sede giudiziaria.