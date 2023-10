La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio a Milano: l’ordine delle canzoni al Forum di Assago Stasera, mercoledì 4 ottobre, si conclude al Mediolanum Forum di Assago il Dove c’è il sole Tour del cantante partenopeo.

Si conclude il tour nei Palasport di Gigi d'Alessio, che per tutta l'estate ha girato l'Italia con il suo Dove c'è il sole Tour. Stasera, mercoledì 4 ottobre, l'appuntamento è al Mediolanum Forum di Assago: la tappa finale di una tournée sold out e di una carriera eccezionale, cominciata nei primissimi anni Novanta, che ben presto potrebbe diventare addirittura un film.

Lo stesso tuffo nei ricordi che i fan, partenopei trapiantati a Milano e non solo, potranno rivivere stasera con le canzoni più celebri del cantautore e musicista napoletano. Lasciandosi trasportare dalle emozioni di brani ormai storici, tra ballate malinconiche e vere e proprie esplosioni di gioia come Quanti amori, Non dirgli mai, Annarè, Como suena el corazon e Mon amour. Chicca finale per gli spettatori: uno speciale omaggio a Pino Daniele, e una dichiarazione d'amore alla città del Vesuvio.

La scaletta delle canzoni di Gigi D'Alessio al Mediolanum Forum di Assago

La scaletta del concerto di Gigi d'Alessio al Forum di Assago potrebbe conoscere variazioni dell'ultimo momento.