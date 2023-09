La scaletta del concerto di Lazza a Milano 2023: l’ordine delle canzoni all’Ippodromo Snai di San Siro Oggi venerdì 8 settembre Lazza si esibirà all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano. Il concerto inizia alle 21. Nell’articolo la scaletta con l’ordine di uscita delle canzoni.

A cura di Sara Tirrito

Lazza in concerto

Questa sera, venerdì 8 settembre, Lazza sarà in concerto all'Ippodromo Snai di San Siro a Milano per il suo Ouvertour summer 2023. Reduce da un inverno che ha registrato una serie di sold out nei palazzetti, l'artista approda nella sua città d'origine per una delle tappe finali del tour estivo. Il rapper aveva iniziato a pubblicizzare questa data su Instagram già un anno fa, con un post che avvertiva: "Milano preparati".

Nato a Milano con il nome di Jacopo Lazzarini, si è affermato in pochissimi anni come rapper col nome d'arte Lazza, partecipando a festival internazionali e collaborando con artisti di fama mondiale. A decretare definitivamente il successo con il grande pubblico italiano è forse stata la partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Con il brano Cenere, di cui ha anche spiegato la genesi, nel 2023 infatti ha guadagnato il secondo posto dopo essersi esibito sul palco dell'Ariston.

La scaletta con le canzoni del concerto di Lazza all'Ippodromo di San Siro a Milano

L'ultimo album di Lazza si intitola Sirio. È un disco uscito nell'aprile 2022 e ricco di collaborazioni, da Tori Lanez a Sfera Ebbasta, passando per Noyz Narcos. La popolarità dell'artista gli ha permesso di diventare protagonista del prossimo numero di Billboard Italia, una delle riviste più importanti nel settore della musica. Quella di Milano è la penultima tappa dell'Overtour 2023, che si concluderà a Firenze il 10 settembre.

Leggi anche Ragazzo 26enne strappa la collanina a una donna alla metropolitana e scappa, lo bloccano due passanti

Nella sua città natale, Lazza ha previsto una scaletta di 30 canzoni.