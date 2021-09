Pavia, perde il controllo dell’auto e si ribalta: muore un operaio Un operaio di 53 anni è rimasto vittima di un incidente tra Zinasco Vecchio e Mezzana Rabattone, nel Pavese. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo era a bordo della sua auto quando ha perso il controllo e si è ribaltato. Inutili i tempestivi soccorsi: i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Ha perso il controllo della sua auto che è andata a ribaltarsi lungo l'argine di una strada non asfaltata. È quanto è successo ieri pomeriggio nelle campagne tra Zinasco Vecchio e Mezzana Rabattone, nel Pavese. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto alla guida della macchina c'era un operaio di 53 anni, Davide Pellegrini, che per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell'auto. L'uscita di strada gli è stata fatale: ha riportato un grave trauma cranico. Per lui non c'è stato più nulla da fare.

Inutili i soccorsi

Ad allertare il 118 sono stati altri automobilisti che stavano percorrendo anche loro la strada sterrata poco prima delle 18. I paramedici e medici intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Troppo grave infatti il trauma cranico riportato dall'operaio: l'uomo potrebbe essere morto sul colpo. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto nel dettaglio. Resta infatti ancora da capire se a far perdere al 53enne il controllo dell'auto sia stata una distrazione oppure un malore.

