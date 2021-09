Incidente in moto a Cazzano Sant’Andrea: gravissimo un ragazzo di 18 anni Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Cazzano Sant’Andrea, in provincia di Bergamo. Il 18enne era in sella alla sua moto e avrebbe riportato lesioni su tutto il corpo. Sul posto anche i carabinieri per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda.

A cura di Ilaria Quattrone

Gravissimo incidente stradale a Cazzano Sant'Andrea, comune di appena mille persone in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 18 anni, era in sella alla sua moto, quando si è schiantato. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso in condizioni critiche. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è infatti ancora chiaro cosa sia successo.

Trasferito d'urgenza all'ospedale di Bergamo

L'allarme alla centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 19.12. Sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e l'elisoccorso. L'incidente si è verificato in via Dante. Dopo avergli prestato le prime cure, stando a quanto riportato dal giornale "BergamoNews", è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni: avrebbe riportato lesioni su tutto il corpo. Sempre stando a quanto riportato da BergamoNews, il 18enne l'anno scorso era stato già coinvolto in un altro incidente stradale: si trovava sempre in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto all'incrocio con un ponte. Anche in quell'occasione è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Incidente stradale in provincia di Como: grave 19enne

Un altro incidente stradale si è verificato sempre oggi pomeriggio in provincia di Como: a finire in ospedale è un altro giovane di 19 anni. Anche in questo caso il ragazzo era sulla sua moto quando si è schiantato contro un'auto. L'incidente si è verificato poco dopo le 15.30 sulla provinciale di Alta Valle Intelvi. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Menaggio.