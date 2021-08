Pavia, mangiano in pizzeria e minacciano il titolare con una pistola per non pagare il conto Tre uomini residenti in provincia di Pavia sono stati arrestati dai carabinieri di Stradella per aver minacciato con una pistola (poi rivelatasi essere una scacciacani) il titolare di una pizzeria dove poco prima avevano cenato. I tre avevano estratto l’arma per non pagare il conto. Ora si trovano in carcere.

Prima si sono seduti al tavolo, hanno ordinato la loro pizza, con rispettive e bevande, e poi, al momento di pagare il conto, hanno estratto la pistola minacciando il titolare. Infine, si sono dati alla fuga, facendo (momentaneamente) perdere le proprie tracce. Tre uomini tutti residenti nel Pavese sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Stradella prima che riuscissero a dileguarsi.

Tutto è successo nella serata di ieri, domenica 22 agosto, a Inverno e Monteleone, paese della provincia di Pavia, dove nella pizzeria "Sesto Senso" si sono presentati i tre per trascorrere una serata tra amici. Dopo aver mangiato e bevuto, però, non hanno voluto saldare il debito con il ristoratore e con un gesto fulmineo uno di loro ha tirato fuori la pistola minacciando di aprire il fuoco. Poi, hanno lasciato il locale ma fortunatamente i presenti hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine che sono riusciti a individuare e fermare i tre prima che lasciassero il paese. Secondo quanto emerso, i tre malviventi sono tutti pregiudicati e si tratta di un cittadino italiano di 50 anni, un cittadino albanese suo coetaneo e un di un 37enne italiano di Cilavegna, nel Pavese. Dopo gli accertamenti, i militari hanno scoperto che i tre criminali si erano resi protagonisti di un gesto simile lo scorso 9 agosto sempre a Inverno e Monteleone ai danni di un cittadino straniero. I tre, fermati mentre ancora in auto, sono stati arrestati e trasferiti al carcere di Pavia. All'interno dell'abitacolo i carabinieri hanno trovato la pistola, rivelatasi essere una scacciacani a cui era stato rimosso il tappo rosso. L'arma è stata sequestrata.