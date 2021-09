Paura sulla A21, dieci chilometri in contromano in autostrada: alla guida dell’auto un uomo ubriaco Un uomo di 37 anni ha percorso domenica notte dieci chilometri dell’autostrada A21 contromano tra Flero e castenedolo, in provincia di Brescia. Tanta la paura degli altri automobilisti che sono riusciti fortunatamente a evitare la tragedia. Il 37enne è risultato positivo all’alcol test con un tasso quattro volte superiore al limite consentito.

A cura di Giorgia Venturini

Ha percorso dieci chilometri in contromano sul raccordo dell'autostrada A21 tra Flero e castenedolo in provincia di Brescia. La tragedia è stata sfiorata attorno alle 2 di domenica 29 agosto solo grazie agli automobilisti che arrivavano nella giusta direzione. Subito è scattato l'allarme. Da quanto spiegano dalla Polizia di Brescia, l'auto ha percorso circa dieci chilometri in raccordo in direzione Est prima di essere fermato dagli agenti. L'automobilista ha cercato però di darsi alla fuga: ha lasciato l'auto sulla corsia di marcia e si è allontanato a piedi. Una volta fermato, l'uomo è risultato positivo all'alcol test.

L'automobilista aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono visti arrivare contromano sulla corsia di sorpasso l'auto anche a una certa velocità. Tanta la paura e la tragedia è stata sfiorata grazie alla prontezza e i riflessi degli altri automobilisti: fortunatamente a quell'ora non erano molte le vetture in viaggio sull'autostrada. Dai successivi accertamenti è emerso che il conducente è un uomo di 37 anni originario dell'India: è risultato ubriaco con un tasso di alcol di oltre quattro volte quello consentito. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, contravvenzione per la guida contromano, fermo del veicolo e revoca della patente. Tutto quanto accaduto è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, il cui video è stato poi diffuso dalla polizia di Stato: dalla immagini si vede infatti l'auto percorrere chilometri e chilometri di strada con gli altri automobilisti che sterzano quando vedo arrivare la vettura contromano.