Paura nella notte a Milano, auto e scooter distrutti in un incendio scoppiato in strada Nella notte i vigili del fuoco sono interventi in via Marostica, in zona Bande Nere, per un incendio che ha distrutto un’auto e uno scooter: si indaga per capire quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Fiamme a Milano nella notte. In via Marostica, in zona Bande Nere, nella notte di oggi lunedì primo agosto un'auto e uno scooter hanno preso fuoco. In poco tempo sono stati completamente distrutti. Dalle prime informazioni il rogo è scoppiato attorno alle 4 di mattino: subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento le fiamme.

Si indaga sull'origine dell'incendio

Al momento non è ancora chiara l'origine del rogo. Spetta ora a forze dell'orine e vigili del fuoco capire tutto quanto accaduto. Non si esclude nessuna pista, anche quella che l'incendio possa essere stato provocato in modo doloso. Fondamentali per capire potranno essere le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dall'incendio.