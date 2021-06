in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 66 anni è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, nel corso di una sparatoria i cui contorni sono ancora poco chiari. L'episodio si è verificato a Brescia attorno alle 2 di questa notte, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. La segnalazione al 112 è arrivata da via Antonio Pigafetta, nel quartiere di San Bartolomeo. Stando a quanto ricostruito finora, il 66enne si trovava su una panchina quando qualcuno da un'auto ha iniziato a fare fuoco, forse con un fucile. Un primo colpo, come riporta il "Giornale di Brescia", ha colpito la vetrina di una farmacia, il secondo ha invece raggiunto l'uomo alla schiena: il 66enne dopo il primo sparo si è infatti spaventato e stava cercando di scappare quando è stato colpito.

L'uomo ferito non è grave: sull'episodio indagano i carabinieri

Per fortuna, come già scritto, le condizioni del ferito non sono gravi: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica e il 66enne è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice verde all'ospedale Civile. L'episodio è comunque preoccupante: non si capisce se l'uomo fosse il bersaglio di chi ha sparato, e in quel caso bisognerebbe capire il perché, o se sia stato scelto a caso per il folle "tiro a segno", eventualità forse ancora più preoccupante della prima ipotesi. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, cui spetterà adesso cercare di chiarire la vicenda: per farlo potrebbero avvalersi, oltre che della testimonianza del ferito, anche delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza di un bar che si trova accanto alla farmacia colpita da uno degli spari.