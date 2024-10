video suggerito

Passeggia per Milano e viene riconosciuto dai poliziotti che lo avevano arrestato 9 anni fa: preso latitante La polizia di Stato di Milano ha arrestato Salvatore La Spesa, latitante da novembre 2023. Il 51enne è stato riconosciuto dagli stessi agenti che 9 anni fa lo avevano fermato dopo una rapina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Salvatore La Spesa è stato arrestato dopo quasi un anno di latitanza. Il 51enne palermitano era stato condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione per estorsione e rapina aggravata, ma era irreperibile. Alcuni agenti della sezione Antirapine della polizia di Stato di Milano lo hanno riconosciuto mentre passeggiava in via Ambrogio Binda a Milano. Quando lo hanno chiamato per nome, La Spesa si è voltato. Nell'abitazione dove dimorava ormai da tempo sono state trovate due pistole scacciacani alle quali erano stati rimossi i tappi rossi e un passamontagna.

Gli agenti dell'Antirapine lo hanno riconosciuto perché lo avevano già arrestato nell'ottobre del 2015. La Spesa faceva parte di un gruppo criminale, composto da sei persone, dedito alle rapine a mano armata nelle banche. In quei giorni, la banda aveva messo in atto un assalto a un furgone portavalori di una ditta del Canton Ticino che gli avrebbe fruttato un bottino da circa 5 milioni di franchi. I poliziotti avevano fermato il gruppo mentre girava a bordo di un furgone rubato su cui trasportavano diverse armi di grosso calibro.

Così, quando gli agenti lo hanno visto passeggiare per via Binda, lo hanno subito riconosciuto. Sapevano che su di lui pendeva un ordine di cattura per una condanna definitiva a 6 anni di reclusione per estorsione e rapina aggravata (per fatti risalenti al 2019) e per provare che fosse lui lo hanno chiamato per nome. La Spesa si è subito voltato e, così, è stato fermato e controllato.

Durante la perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso le chiavi dell'appartamento dove dimorava. Nell'abitazione, c'erano due pistole scacciacani prive di tappo rosso e un passamontagna. Probabilmente si tratta di strumenti che il 51enne avrebbe usato per altri colpi. Su disposizione del Tribunale di Como, emesso il 29 novembre 2023, La Spesa è stato arrestato.