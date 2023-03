Passeggero si addormenta sul treno, il controllore lo sveglia e lui devasta il vagone: arrestato Un uomo di 37 anni ha aggredito un capotreno su un treno a Milano dopo che lo aveva svegliato per un normale controllo.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo che ha aggredito un capotreno e danneggiato il convoglio sul quale si trovava: l'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo, a Milano. Quanto commesso dal 37enne, ha portato poi a cancellare la tratta che avrebbe dovuto seguire il treno regionale. Per fortuna, è stata presto ripristinata la normalità.

Il passeggero si era addormentato sul treno

Così come raccontato dal quotidiano Il Giorno, attorno alle 7 di oggi l'uomo si era addormentato su un vagone del treno fermo in Stazione di Porta Garibaldi e che avrebbe dovuto percorrere la tratta tra Milano e Bergamo. Nel frattempo, il capotreno aveva iniziato – come di consueto – i controlli preliminari alla partenza.

L'aggressione al controllore

Quando si è avvicinato al 37enne, lo ha svegliato per chiedergli di mostrare il biglietto. L'uomo non lo avrebbe avuto con sé. Il capotreno, allora, gli avrebbe chiesto di scendere dal treno. Ed è così che è nata l'aggressione: il passeggero si sarebbe prima scagliato contro il ferroviere e poi avrebbe spaccato i finestrini e la porta della carrozza. Il capotreno non sembrerebbe aver riportato, fortunatamente, gravi ferite.

È stato quindi necessario l'intervento degli agenti della Questura di Milano che hanno ristabilito la calma. L'uomo è stato arrestato: adesso dovrà rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato e resistenza al pubblico ufficiale. È inoltre indagato per interruzione di pubblico servizio considerato che il treno regionale è stato soppresso. Non è stato diffuso l'ammontare dei danni causati al vagone.