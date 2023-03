Passeggeri rimangono bloccati su un treno per quattro ore: “Eravamo come in ostaggio” I passeggeri partiti nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 24 marzo con un treno diretto in Svizzera sono rimasti bloccati nel convoglio per quattro ore pochi minuti dopo la partenza dalla stazione Centrale.

A cura di Giorgia Venturini

Un viaggio da incubo per i passeggeri del treno Tilo che alle 17.43 di ieri venerdì 24 marzo era partito dalla stazione di Milano Centrale per raggiungere Locarno, ma in Svizzera non c'è mai arrivato. I passeggeri sono stati fermi in treno, e senza aver la possibilità di scendere, per quattro ore.

I passeggeri fermi per quattro ore sul treno

I passeggeri hanno raccontato di essere stati come in ostaggio e senza che per le prime ore qualcuno comunicasse loro cosa stava accadendo. Il treno pochi minuti dopo la partenza si è fermato nella stazione di Greco Pirelli per ripartire soltanto dopo quattro ore. Per le prime due ore né il macchinista né il capotreno hanno comunicato ai passeggeri quello che stava accadendo. Più tardi hanno saputo che si era trattato di un guasto tra la stazione di Greco Pirelli e quella di Sesto San Giovanni: hanno dovuto attendere infatti che il treno venisse trainato e riportato alla stazione di Greco. Ma a trainarlo doveva essere un altro treno, partito dopo la richiesta di soccorso dei macchinisti dalla Svizzera.

Qualche passeggero si è sentito male

Quattro ore che non sono state facili soprattutto per alcuni passeggeri che si sono sentiti male e per quelli che sono stati costretti a stare in piedi perché il treno era partito già con poche carrozze. I passeggeri hanno potuto raggiungere la loro destinazione solo dopo esser risaliti su un altro treno che è partito dalla stazione Centrale alle 21.43 e che prevedeva la stessa tratta di quello guasto. Il secondo treno fortunatamente è arrivato a destinazione e ha permesso ai passeggeri di tornare a casa, qualche ora dopo però esser saliti sul primo treno.