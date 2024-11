video suggerito

Passeggeri prigionieri per 5 ore su un treno fuori da Milano Centrale: niente luce e riscaldamento a bordo Il convoglio Tilo 25520 partito da Milano Centrale alle 13.43 e atteso a Chiasso per le 14.29 si è fermato a causa di un guasto. I viaggiatori chiusi all'interno senza luce e senza possibilità di utilizzare il bagno. In tanti hanno chiamato la polizia.

Passeggeri prigionieri dentro a un treno. Per quasi 5 ore i viaggiatori a bordo del treno Tilo 25520 sono rimasti totalmente fermi, a un chilometro dalla stazione di Milano Centrale, e bloccati all'interno del convoglio senza luce, senza possibilità di utilizzare il bagno e senza riscaldamento.

Il treno della compagnia italo-svizzera è partito da Milano Centrale alle 13.43, ed era atteso a Chiasso per le 14.29. Ma a causa di un guasto tecnico ha interrotto la sua corsa a due passi dalla stazione di partenza, dopo pochi minuti di viaggio. Lasciando così letteralmente imprigionati i passeggeri per ore e ore all'interno dei vagoni fermi sui binari e senza elettricità, con le porte dei bagni serrate e i campanelli di sos completamente inattivi. Il tutto in assenza di annunci ufficiali e di spiegazioni da parte del personale.

Innervositi e allo stremo delle forze, tanti viaggiatori hanno chiamato la polizia. Ma niente da fare. Nemmeno il locomotore giunto dopo un paio d'ore, che ha tentato di trasportare il convoglio in panne nella vicina stazione di Greco Pirelli con un grosso gancio d'acciaio, è riuscito nel suo intento. Mentre un'equipe di medici è salita a bordo per sincerarsi delle condizioni di salute dei passeggeri presenti rimasti ore e ore al freddo, senza acqua e senza cibo.

Alle 18.30 Tilo, la società che gestisce i collegamenti con la Svizzera, ha fatto sapere che i viaggiatori sarebbero stati trasbordati su un treno diretto fino a Como. Solo alle 20.10 il convoglio è effettivamente arrivato alla stazione di Greco Pirelli.