Parcheggia l'auto senza azionare il freno a mano: insegnante in pensione multata a Ferragosto La polizia Municipale di Bergamo ha sanzionato una donna che aveva parcheggiato senza azionare il freno a mano. La multa è datata 15 agosto 2024 e l'importo è di quasi 30 euro.

A cura di Enrico Spaccini

Una donna è stata multata dalla polizia Municipale di Bergamo per non aver azionato il freno a mano nella sua auto. L'automobilista, un'insegnante ormai in pensione, aveva parcheggiato la propria vettura lungo la strada nei pressi della sua abitazione, in un punto in cui era solita lasciarla dato che non presenta divieti di alcun tipo. Tuttavia, la sera di Ferragosto, lo scorso giovedì 15 agosto, si è ritrovata con un foglio giallo appoggiato al parabrezza che la sanzionava per 29,40 euro per violazione dell'articolo 158 del Codice della strada.

La sosta senza freno a mano

A riportare la sfortunata vicenda capitata a un'ex insegnante bergamasca è La Repubblica. La donna ha raccontato di essere solita parcheggiare la propria auto in via Coghetti ormai da 20 anni. Si tratta di una strada non centrale, che si sviluppa interamente in piano (senza quindi salite o discese di alcun tipo) e che si trova a poche decine di metri dalla sede della polizia Municipale di Bergamo. Ha scelto quella strada perché non presenta alcun divieto di sosta e perché in fondo le torna comoda in quanto non abita lontano da lì.

La sera di Ferragosto, però, quando è andata verso l'auto, ha notato che incastrato tra le spazzole del parabrezza c'era un foglio giallo. Era senza dubbio una multa. Leggendolo, ha capito che un vigile l'aveva sanzionata perché aveva parcheggiato senza aver azionato il freno a mano. La data era chiara: 15 agosto 2024, ore 14:20.

La norma del Codice della strada e la multa

L'articolo violato dall'ex insegnante è il 158, quello che regola le soste e le fermate dei veicoli. Nel documento è scritto, infatti, che "il conducente deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità".

Una norma che è valida su ogni superficie e che, anzi, viene inasprita in casi di "forte pendenza" con l'auto che deve essere lasciata "con le ruote sterzate". Alla signora bergamasca, dunque, non resta che pagare i 29,40 euro di multa e ricordarsi, d'ora in avanti, che il freno di stazionamento è meglio inserirlo sempre.